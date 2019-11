"Él es el verdadero 'Rocky'": Sylvester Stalone sobre el boxeador Andy Ruiz

Estados Unidos.- Luego que el pasado 1 de junio del 2019, el boxeador mexicano, Andy Ruiz, escribiera su nombre en la historia del boxeo para las futuras generaciones, siendo el primer mexicano en obtener el título mundial de los pesos pesados, el actor Sylvester Stallone se inspiró en él para hacer un documental.

Este documental llamado One Night: Joshua vs Ruiz, se estrenó el día 20 de noviembre, en la alfombra roja de su estreno, el actor, mencionó que Andy es el Rocky de la vida real.

Es el verdadero Rocky, el Rocky internacional, no importa la nacionalidad. Fue algo muy extraordinario, no era el favorito, justo como yo en la película , pero Andy lo hizo en la vida real. Eso le dio esperanza a mucha gente que no pensó que podría hacerlo. Fue muy inspirador", mencionó Stallone.