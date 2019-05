El esposo de Jenelle Evans podría ir prisión por matar a su perro

Estados Unidos.- David Easo, esposo de la actriz de la serie Teen Mom Jenelle Evans, confesó haber asesinado a uno de los perros de la familia, después de que el canino mordió a su a su hija Ensley, de dos años, el hombre se encuentra en clímax de mucha presión, ya que matar a un perro en el estado de Carolina del Norte es un delito por crueldad animal.

A través de su cuenta de Instagram, David Eason compartió el momento en el que su perro de nombre Nugget mordió a su hija en la mejilla, además de defender la acción que realizó al respecto, al argumentar que es su perro y el decide.

No me importa qué animal muerda a mi bebé… si es tu perro o es el mío, no me voy a quedar conforme con esa mie..a", escribió en sus redes sociales.

Mi misión en la vida es proteger a mi familia. Me pueden odiar todo lo que quieran, pro esta no es la primera vez que el perro agrede a Ensley (su hija). La única persona que puede juzgar si el animal es un peligro o no para mi hija soy YO", agregó en su mensaje.

De acuerdo con un diario local, las autoridades solo actuarán si la esposa denuncia a la policía, aunque este jueves, Evans confirmó a la revista Celebuzz! que su marido se había llevado fuera de la casa a la mascota, para de ahí matarlo.

Recientemente, la actriz compartió a través de sus redes sociales, una foto en la que se despidió del Nugget.

Lloro todos los días, te amo tanto y me siento tan apenada. No tengo palabras. Eras mi acompañante y cada vez que me sentía mal lo notabas y me acariciabas", textualizó en el post.