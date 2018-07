El exitoso proyecto que Galilea Montijo habría rechazado 

Ciudad de México.- Ha trascendido a diversos portales que la conductora Galilea Montijo pudo haber sido la protagonista de una telenovela que fue un gran éxito en su tiempo.

Según dicen, el productor Juan Osorio le ofreció a Gali ser el personaje principal de ‘Mi corazón es tuyo’, exitosa telenovela transmitida del 2014 al 2015 y finalmente protagonizada por Silvia Navarro. Montijo no aceptó la oferta porque no había quien la suplantara en el programa Hoy, además de que no quería alejarse mucho del matutino.

Aunque sí ha participado en otro tipo de producciones televisivas, Galilea se ha enfocado y desarrollado más en la conducción.