"El fan service es un error": Director de 'Episodio VIII' sobre 'Star Wars'

Estados Unidos.- A menos de 24 horas del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el director de Episodio VIII, Rian Johnson, mencionó que dar a los fans lo que esperan ver en una película, es un grave error.

En una entrevista hecha en Radio.com, el director de The Last Jedi, mencionó que el factor sorpresa es aún más impresionante y funcional que el Fan Service.

Incluso mi experiencia como fan, si estoy llegando a algo, incluso si es algo que creo que quiero, si veo exactamente lo que creo que quiero en la pantalla, es como 'Oh, está bien'. Podría hacerme sonreír y hacerme sentir neutral sobre ello y no pensaré en eso después, pero eso no me va a satisfacer".