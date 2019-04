El final de ‘Cuna de Lobos’, un momento que marcó la televisión mexicana

Ciudad de México.- Una intrigante historia inmersa en un melodrama, al igual que otras producciones de continua transmisión, tiene una gran capacidad para crear una comunidad de espectadores fiel, prueba de ello es el fenómeno que significó Cuna de Lobos en los 80.

La telenovela protagonizada por María Rubio, Rebecca Jones, Alejandro Camacho, Gonzalo Vega y Diana Bracho se ha posicionado como un referente de éxito de las producciones mexicanas del género, y en los últimos meses ha tomado fuerza debido a los detalles que surgen sobre la nueva versión con la que Televisa traerá de vuelta las fechorías de ‘Catalina Creel’.

A la par de sus personajes, su argumento y elenco, el final de Cuna de Lobos y lo que su transmisión provocó en el país ha significado un hito en la televisión mexicana.

De acuerdo con portales, la noche en que el melodrama definiría el destino de ‘Catalina Creel’ y todo el daño que había hecho, la atención de casi todo México se vio acaparada.

Según se apunta, el rating del desenlace de Cuna de Lobos fue de 73 puntos, algo que nunca se había visto en la televisión nacional y que incluso superó el rating diario de la telenovela: 50 puntos.

Fue caótico, en el aeropuerto los que revisaban las maletas pararon actividades para ver la telenovela mientras la gente esperaba. Vivo sobre el Periférico y ese día del final me llamó la atención el silencio que reinaba, es decir, la gente no salió de su casa. Fue una satisfacción muy grande y me queda claro que el éxito fue para todos", reportan que expresó la fallecida María Rubio, intérprete de ‘Catalina Creel’, en una entrevista ofrecida al diario Excélsior en 2011.