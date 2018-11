El grupo Backstreet boys anuncia gira y nuevo disco para el 2019 

Estados Unidos.- El próximo 25 de enero el grupo Backstreet boys lanzará su álbum DNA e iniciará su gira mundial, debido a esto integrantes de la agrupación aseguran que sin renunciar a la nostalgia que traen los clásicos de su época dorada, también quieren dar un salto al futuro presentando este nuevo material.

Durante una entrevista Brian integrante de la banda comentó: "Nuestro nuevo álbum DNA es realmente el futuro hacia dónde vamos. Porque mucha gente tiene esos recuerdos y esa nostalgia de los años 90, pero esta nueva música es un nuevo tiempo. Estamos en un buen momento en nuestras vidas. Somos padres, nos sentimos cómodos con lo que somos y eso se traslada al disco canción a canción”.

Hace unas horas el grupo formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. y Howie lanzó su segundo sencillo del disco del disco DNA, como parte de la renovación que están haciendo en su música, la celebración de sus 25 años de trayectoria, la famosa 'boy band' recorrerá el mundo con la gira denominada 'DNA World Tour'.

Hay un futuro para nosotros. No somos 'algo que fue': somos 'algo que todavía será'" afirmó Brian.

La agrupación trata de conservar la magia de aquellos jóvenes que se merendaron el mundo a base de coreografías perfectas y singles inapelables como I Want it That Way o As Long As You Love Me.

Estamos muy agradecidos. Obviamente, nunca soñamos con que esto podía ir tan lejos como ha llegado. Pero es una prueba real, primero, de la música, también de nuestros seguidores, y, además, de cada uno de nosotros. Todavía somos unos apasionados de lo que hacemos", dijo A.J.