El hombre misterioso en la vida de Kourtney Kardashian podría ser un ex

Estados Unidos.- Todo parece indicar que la mediática hermana, Kourtney Kardashian, sí se encuentra involucrada en una relación amorosa, lo que se ha sospechado desde hace varias semanas, y podría ser que sea con una de sus exparejas, ¿podría ser Scott Disick?

Recordemos que desde hace unas semanas se ha sospechado que la mayor del clan Kardashian-Jenner esta involucrada en una relación con una de sus exparejas, los cuales han incrementado desde que se le vio de fiesta con su ex Younes Bendjima, aunque luego se dijo que era Scott Disick tras un post en su Instagram.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido descubrir con certeza quien es el misterioso hombre que esta en la vida de Kourtney, al parecer ni siquiera sus hermanas, pues en uno de los más recientes episodios de Keeping Up With The Kardashian se vio un pleito entre la mayor y Kim y Khloé Kardashian debido a que Kourtney se negaba a revelar detalles sobre su vida amorosa, lo que terminó en su salida del programa.

Pero ahora una foto obtenida por el medio TMZ revelaría que la madre de tres ha regresado con Younes Bendjima, quien fue su primer relación después del divorcio con Scott.

En la foto se puede ver a lo lejos en segundo plano a Kourtney caminando al lado de Bendjima, según el medio, por Disneyland a donde fue con sus tres hijos.

Kourtney Kardashian, Younes Bendjima Cozy Up at Disneyland https://t.co/7UpvRXQs0K — TMZ (@TMZ) 18 de diciembre de 2019