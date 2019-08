El "horrible miedo" de Kate que casi frustra su boda con el Príncipe William

Reino Unido.- El duque y duquesa de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William, fueron novios por años antes de que por fin él le pidiera oficialmente que se uniera a la Familia Real.

La pareja se separó por un tiempo en la universidad, y aunque han hablado de la ruptura que en aquellos tiempos causó mucha polémica, aún hay especulación sobre qué fue lo que les hizo tomar la decisión de terminar su noviazgo temporalmente.

Según un experto en realeza, la ruptura ocurrió porque Kate Middleton, en ese entonces, se dio cuenta de lo que en realidad enfrentaría si seguía saliendo con el Príncipe.

Judy Wade, una excorresponsal de la Realeza en la revista Hello! dijo:

El duque y la duquesa hablaron de su ruptura en una entrevista cuando se comprometieron. En la entrevista, Kate admitió que los hizo más fuertes.

Queríamos encontrar nuestro camino, estábamos creciendo. Nos dimos un espacio pero todo funcionó para lo mejor".

Kate admitió que no estaba feliz por la ruptura, pero volteando atrás, cree que fue una buena idea.

En ese momento no estaba feliz, pero creo que me hizo una mejor persona. Descubres cosas de ti mismo que no habías descubierto antes. Cuando estás más joven te puedes dejar consumir por una relación", expresó la duquesa.