El icónico 'John Rambo' vuelve para el primer trailer de 'Last Blood'

Ciudad de México.- En septiembre de este año Sylvester Stallone regresará una vez más como el icónico 'John Rambo' en Rambo: Last Blood, la nueva entrega que posiblemente marcará la conclusión de la longeva saga que comenzó en 1989 con First Blood.

En esta nueva película, Rambo finalmente está de vuelta en Estados Unidos tras los eventos de la entrega anterior y, de acuerdo a la sinopsis, “se asociará con un periodista para salvar a una niña secuestrada por un vicioso cartel de droga en México”.

En ese sentido, al ritmo de Old Town Road de Lil Nas X, el primer trailer de la película anticipa que Rambo pondrá sobre la mesa todas sus maniobras y habilidades para concretar esa misión.

Rambo: Last Blood es dirigida por Adrian Grunberg (Get the Gringo) con un guión co-escrito por Stallone y Matt Cirulnick (Paid in Full) y entre su elenco cuenta con Adriana Barraza, Paz Vega, Yvette Monreal y Sergio Peris-Mencheta.