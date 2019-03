El ingeniero agredido por 'El Sol' podría recibir 5mdp para que no lo demande

Ciudad de México.- Hace unos días se informó que el ingeniero de sonido que fue agredido por Luis Miguel durante un concierto en Panamá demandaría al cantante, sin embargo, sus abogados tratarían de negociar con el trabajador para evitar la acusación.

Según una revista, un miembro del equipo de trabajo ‘El Sol’ reveló algunos detalles del incidente y esperan llegar a un acuerdo con Norbert Cansado para que no inicie un proceso legal.

Pasó lo de siempre, Luis Miguel llegó muy borracho, pues desde la mañana se había echado sus tragos de vino y luego siguió con coñac; lo malo es que a él no le puedes decir nada, pues se pone furioso y ahora sí se pasó de gandalla. Luis Miguel tiene un tema casado con el audio y desde el inicio se quejó del pésimo sonido, y como estaba ebrio, no aguantó más y se le fue encima al ingeniero de audio”, dijo el informante.

También reveló algunos detalles de la reacción que tuvo el intérprete hacía su ingeniero.

Luis Miguel se enojó más porque el ingeniero le respondió agresivo, pues ya estaba muy estresado y harto porque no entendía qué le molestaba, y como Luis Miguel no se lo esperaba, decidió calmarlo con un microfonazo y después con dos golpes en la cara y una patada. Luego de tantas señas y regaños, se acercó y le dijo: ‘¿Qué no entiendes lo que te estoy diciendo?’, y el técnico contestó: ‘No, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres?, ya te moví todo y no estás en paz’”.