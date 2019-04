El juez de ‘Pequeños Gigantes’ que ‘rechazó’ un abrazo de Galilea Montijo

Estados Unidos.- Galilea Montijo protagonizó un particular y, a consideración de muchos, incómodo momento durante la pasada emisión de Pequeños Gigantes USA, ya que cuando intentó dar un abrazo a Miguel Bosé, este al parecer ignoró sus intenciones y evitó entrar en contacto con la conductora.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Amante bandido compartió un clip en el que se aparecía que brinca la cuerda al lado de una de las concursantes del programa infantil de talentos.

Bosé se ganó los aplausos del público con su alegría y energía al brincar la cuerda mientras sonaba el Mariachi Loco, y una vez que concluyó su acto se echo a reír y se dirigió hacia la pequeña participante para darle un abrazo.

En su trayecto hacia donde estaba la talentosa niña, Galilea Montijo aparentemente buscó darle un abrazo al cantante, sin embargo, este se fue de largo e ‘ignoró’ a la conductora.

Mientras que al menos un usuario manifestó confiar en que Miguel Bosé simplemente se mostró distraído ante la acción de la presentadora, otros internautas criticaron su comportamiento.

¡Dejó a Gali con los brazos abiertos! La ignoró olímpicamente”, “que grosero, no veo para qué hacerle un desplante a una de las personas que está trabajando con él”, “que pelado, va de mal en peor, mostrando su mala educación” y “que pena me dio la conductora, qué extraño Bosé no es así”, fueron algunos de los comentarios que usuarios de Instagram dejaron en el post.