"Fer me mantiene": Bárbara de Regil se confiesa y se le va a la yugular a críticos

Ciudad de México.- Bárbara de Regil sigue muy enamorada de Fernando Schoenwald, y a escasas semanas de haberle propuesto matrimonio, la actriz ha decidido responder a quienes la crítica por haberse hincado ante su pareja para hacerle esta petición.

En esto les digo viene un video musical de amor, y dije 'le voy a pedir matrimonio', yo, porque Fer no se atrevería jamás en público con toda la gente, y luego dicen 'mucha gente se enojó porque yo me hinqué' y la gente '¿cómo puede ser que una mujer?…' o sea ¿qué crees?, yo a veces claro que también lo invito y él me mantiene la verdad, pero las mujeres también podemos hacer muchas cosas", explicó.