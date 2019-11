"El mejor regalo": JD Pantoja 'muere' de amor por alguien que no es Kimberly

Ciudad de México.- El día de ayer sábado 16 de noviembre el famoso youtuber y ahora cantante, Juan de Dios Pantoja, celebró su cumpleaños 24 recibiendo miles de mensajes de sus seguidores y también siendo consentido por su esposa, Kimberly Loaiza.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Welcome to the Maza publicó un enorme mensaje en el que confiesa tener a su mejor regalo e impactó a muchos pues no se trata de Kim, sino su pequeña hija Kima.

HOY ES MI CUMPLEAÑOS Y ¿QUÉ MÁS LE PUEDO PEDIR A LA VIDA?, EL MEJOR REGALO LO TENGO EN MIS BRAZOS", escribió Pantoja en la tierna instantánea.

Por su parte, Kimberly también escribió un emotivo mensaje en Instagram para felicitar a JD por su cumpleaños.

¡Hoy es el cumpleaños de mi esposo! El hombre más lindo, guapo y tierno que he conocido, el mejor en todo", aseguró Loaiza.