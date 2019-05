El mensaje de Adele por su cumpleaños número 31 que augura nuevo álbum

Ciudad de México.- Cuatro fotografías, una reflexión y un patrón para nombrar los álbumes que han llevado al éxito a su ídolo es lo que convence a los fans de Adele de que esta pronto los sorprenderá con un nuevo álbum, esto después de los difíciles momentos que ha vivido la cantante en los últimos meses.

Este 5 mayo Adele cumple 31 años de edad, aniversario de vida que festeja en medio del escándalo por el anuncio de su divorcio de Simon Konecki, hombre con el que mantuvo una relación de siete años y con quien tuvo un hijo.

A pocos días de que regresara a redes sociales con un meme, la intérprete de Someone like you empleó su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes de su festejo de cumpleaños y un revelador mensaje.

Los 30 me pusieron a prueba muy duro… No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. He cambiado drásticamente en los últimos años, sigo cambiando y eso está bien. Los 31 van a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma. Por primera vez en una década estoy lista para sentir el mundo alrededor de mí”, inició la cantante su mensaje.

Adele habló después sobre la importancia del amor propio y lanzó las últimas líneas que ahora tienen a sus fans ansiosos por la posible llegada de una nueva producción discográfica, ya que escribió que “los 30 serán un disco de batería y bajo” capaz de acompañarlos en su despecho.

De acuerdo con People, los admiradores de la intérprete británica conocen muy bien que Adele nombra sus discos en función de su edad y de lo trascendentales que fueron para ella algunos años. De esta forma, su álbum debut fue 19 (2008), en 2011 estrenó 21 y luego lanzó el exitoso 25 (2015).

En una entrevista, la artista dijo que 25 podía ser su última producción, sin embargo, todo parece indicar que esa decisión cambió.