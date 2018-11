El mensaje de Blac Chyna para sus ex sobre la vida que le da a sus hijos sola

Estados Unidos.- El nombre de Blac Chyna ha acaparado titulares en las últimas semanas luego de que Rob Kardashian, su expareja y padre de su hija Dream Kardashian, acudiera ante la ley para exponer que ya no puede seguir pagando una pensión de 20 mil dólares mensuales para la manutención de su hija. Todo parece ser que la controversia no ha acabado.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria y modelo expresó sin reservas lo que opina de la vida de lujos que sus exnovios y padres de sus dos hijos llevan, Rob Kardashian y el rapero Tyga, un estilo acomodado que asegura ella también puede darle a Dream Kardashian y a su primogénito King Cairo sin la supuestamente nula o quizá limitada ayuda de ellos.

Entonces... ¿Mis hijos no deben vivir el mismo estilo de vida que sus padres etc., etc., ha? Como madre soltera, trabajo para ellos y les doy el estilo de vida de lujo que merecen", escribió quien en el pasado fuera stripper.