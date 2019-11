El mensaje de J Balvin tras dos meses "de infierno" por la depresión y ansiedad

Ciudad de México.- Luego de atravesar por dos meses "de infierno" debido a la depresión y ansiedad que impactan su vida, el exitoso cantante J Blavin compartió en redes sociales un mensaje para agradecer el apoyo que ha recibido y para destacar la importancia de hablar sobre la salud mental.

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Mi gente reveló que ya había podido salir del "capítulo" de ansiedad y depresión que ha afectado su vida.

Definitivamente a veces no damos prioridad a las cosas, pero se va aprendiendo. A mí me dio riqueza la salud, eso me dio riqueza, con salud podemos disfrutar las pequeñas cosas y crear lo grande, sin ella no hay nada", continuó el cantante de género urbano.