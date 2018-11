El mensaje de Victoria Beckham tras el reencuentro de las Spice Girls sin ella

Reino Unido.- Fieles a su himno 'la amistad nunca termina', Mel B, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Horner se subirán al escenario una vez más para regalarle a los fans de las Spice Girls la experiencia de verlas y escucharlas en vivo.

Cuatro de las integrantes de la agrupación femenina emprenderán una gira por el Reino Unido, la cual anunciaron hoy por todo lo alto y en la cual no se contará con la participación de Victoria Beckham, quien se desempeña en la actualidad como diseñadora de modas.

El reencuentro, del cual ya se había especulado semanas antes, ha causado gran emoción en quienes no paran de escuchar temas como Wannabe y Spice up your life. Asimismo, algunos internautas han exigido a las Spice Girls que extiendan la gira a países como Estados Unidos y Canadá.

Por supuesto, el hecho de que Victoria Beckham no participará en el tour no ha pasado desapercibido, sin embargo esto no resulta sorpresivo dado que la diseñadora de modas reveló en una entrevista para Vogue que la música nunca fue su pasión, y que aunque atesora su tiempo en las Spice Girls, la moda es lo que realmente siempre capturó su atención.

Luego de la controversia que se desencadenó por las declaraciones contrarias que ella y Mel B hicieron en el pasado sobre un posible reencuentro, Victoria Beckham dedicó unas palabras a sus excompañeras para desearles lo mejor en la gira que anunciaron hoy.