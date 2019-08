El misterio y muerte de la primer mujer transgénero en aparecer en un reality

Ciudad de México.- Miriam Rivera participó en el reality There Something About Miriam en 2004 y posteriormente fue parte de Big Brother Australia.

Miriam Rivera en el 'confesionario de 'Big Brother'

Ella fue la primer mujer transgénero en participar en reality shows y obtener fama.

El pasado 5 de febrero de 2019, Miriam fue encontrada "colgada en circunstancias misteriosas" en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

A partir de entonces su esposo, que vive en Nueva York y se llama Daniel Cuervo manifestó sus sospechas.

Aún no cree que Miriam se haya quitado la vida y sostiene que al menos hay una tercera persona que habría estado involucrada en la muerte de la modelo.