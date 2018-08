El nieto de 'Cantinflas' molesto; quieren cambiar de lugar los restos de su abuelo

Ciudad de México.- Mario Moreno del Moral, arremetió contra Tita Marbez durante su paso por la alfombra de la cinta Ya veremos, pues al ser cuestionado por los medios con respecto a las declaraciones de la viuda de su padre, quien desea cambiar de lugar los restos de su padre y de su famoso abuelo, 'Cantinflas', este no dudó en responder y mandarle un mensaje.

“Le recuerdo que, al querer mover a mi abuelo de ahí, también está ahí mi hermano, y no vamos de dejar que lo deje solo ahí, y no es algo que ella pueda hacer así de fácil”, dijo Moreno del Moral.

Indicando que no tiene miedo a lo que pueda traer esta nueva diferencia entre ellos, Mario agregó: “entonces, hasta donde tengamos que llegar, hasta las consecuencias que tenga que hacer, no le tengo miedo, y voy a hacer las cosas”. No obstante, el nieto de Mario Moreno Reyes advirtió que estos cambios no los puede realizar Marbez, quien es dueña de la marca 'Cantinflas'. “Eso se tiene que hacer con familiares directos, los únicos que quedamos somos mis hermanos y yo, o sea, no se puede acercar a nosotros y cambiarlo, no lo va a hacer”.

Sobre el motivo que habría orillado a Tita a realizar este proceso, el nieto del 'Mimo de México' comentó: “se le antojo yo creo, yo creo que amaneció aburrida un día y dijo ‘¿cómo puedo molestar ahora a la familia Moreno?’, y no sé, hoy yo fui al panteón a ver si es cierto lo de las fotos que ya estuvo mandando a la prensa, y claro que no, está en condiciones óptimas la cripta”.

Finalmente, Mario Moreno del Moral sentenció: “que deje descansar a mi abuelo, si nosotros no ponemos, que somos la familia, en problemas a mi abuelo, que ella lo deje también en paz”. Además de Moreno del Moral, otros famosos que desfilaron por el evento fueron Fernanda Castillo, María León, Mauricio Ochmann, Adrián Di Monte, Karenka, entre muchos más artistas que engalanaron el lugar.