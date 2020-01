"El niño no lo quiere ver": Ex de Edwin Luna lo acusa de abandonar a su hijo

Ciudad de México.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, de nueva cuenta está siendo acusado de mal padre pues la mamá de su hijo mayor, Erika Monclova, afirma que el pequeño ya no quiere ver al famoso.

La mujer empleó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas pues negó tajantemente que ella no quiera que Miguel Alexander se reúna con Edwin.

Muchos dicen que uno es grosera, que es mentirosa, que no es cierto. Acabo de ver esta revista y sale ahí y dice que Miguel vio a su papá. Que todo está bien, que todo está normal, pero es mentira".

Erika asegura que Miguel se ha podido reunir con su padre gracias a que ella lo incita pues el pequeño ya no quiere reunirse con Edwin.

Las dos veces que Edwin ha visto a Miguel es porque obviamente yo se lo acerqué y lo dejó de ver, no porque yo no quiera, sino porque el niño no quiere ver a su papá".