"Él no se ha ido": 'La Chilindrina' asegura que su esposo sigue con ella

Ciudad de México.- Durante una entrevista en Ventaneando, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida 'La Chilindrina', habló sobre su vida profesional y cómo es que sacrificó algunas cosas, como su familia por el trabajo.

Habló de su esposo Gabriel Fernández, quien murió hace algunos días, señalando que eran ‘uña y mugre’ siempre estaban juntos.

Respecto a su vida diaria, fue cuestionada sobre cómo lograr tenerlo todo tan bien a pesar de tener tanto trabajo:

El tema de la pérdida de su esposo no se hizo esperar:

Ahorita no sé cómo voy a retomar mi vida, aún no me ha caído el veinte todavía… Me creerás que no he podido derramar una sola lágrima, y yo soy tan chillona, pero ahorita no porque él no se ha ido, él está conmigo, en eso quedamos muchos años”.