El nuevo trailer de 'El Rey León' presenta a Donald Glover como 'Simba'

Ciudad de México.- A poco menos de un mes de que la nueva cinta live action de ‘El Rey León’ se estrene en los cines del mundo, dos nuevos adelantos fueron revelados para darles una probadita a sus fanáticos.

El primero de ellos, lo reveló Cinepolis a través de su página de Facebook. En él se presenta nuevas escenas con la canción "Can you feel the love tonight" de fondo y con la voz de Beyoncé.

El segundo se reveló a través de la cuenta de YouTube de Disney Studios LA, en el que se presenta al Simba adulto con la voz del actor Donald Glover.