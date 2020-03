El padecimiento que sufre Thalía y que seguro no sabías; la afecta desde niña

Estados Unidos.- La controversial actriz mexicana, Thalía hizo una fuerte revelación hace años donde dijo que desde pequeña padece una enfermedad que le ha afectado en su vida diaria.

En el programa de El Gordo y la Flaca, la esposa de Tommy Mottola hizo varias revelaciones sobre su vida, una de ellas sobre un fuerte padecimiento que tiene desde niña y que le ha afectado en su desempeño, la dislexia.

La intérprete de No me acuerdo señaló que a toda su familia le ha afectado pero que así fue como conoció a su esposo tras aprenderse una guión en inglés porque ella no sabía hablarlo.

La dislexia es una "alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras".