El papá de Meghan Markle acapara titulares por colgarle al Príncipe Harry

Ciudad de México.- El papá de Meghan Markle, Thomas Markle, no para de hablar con la prensa y generar polémica en torno a su relación con su hija a tres meses de que esta se uniera en matrimonio con el Príncipe Harry.

En una reciente entrevista con el diario The Mail on Sunday, Markle hizo más controversiales revelaciones, pero ahora respecto a una situación que vivió con Harry.

Como se ha de recordar, uno de los primeros escándalos que protagonizó Thomas Markle fue el del paparazzi que lo fotografió cuando supuestamente le tomaban medidas para elaborar el traje con el que asistiría a la boda de Meghan y Harry.

Ahora, Markle declaró que antes de que estas fotos vieran la luz, él recibió una llamada del Príncipe Harry para preguntarle si era cierto que estaba involucrado en la publicación de dichas imágenes.

Thomas Markle aseguró a Harry que no lo estaba, lo cual fue una mentira, ya que después se supo que Thomas había sido parte de la colaboración con el paparazzi para que se realizaran las fotografías. El Duque de Sussex había aconsejado a Thomas no hablar con la prensa:

"Harry me dijo que nunca debería ir con la prensa, que eso terminaría en lágrimas. Te comerían vivo. Tenía razón", dijo el papá de Meghan a The Mail on Sunday.