“El papá de Thalía me prohibió estar con mi mamá”: Laura Zapata

Ciudad de México.- Laura Zapata recuerda al doctor Ernesto Sodi, padre de Thalía, como un hombre que fue “alcohólico” y “abusivo”, y que nunca le permitió estar al lado de su madre Yolanda Miranda Mange una vez que se casó con ella e hizo familia.

En una entrevista con Shanik Berman para Diario Basta, la actriz fue cuestionada sobre si echaba de menos estar en contacto con sus hermanas Ernestina, Gaby y Federica, de quienes ha estado distanciada desde que la primera y ella sufrieron un secuestro en 2002.

Ay no, para nada, fue muy triste darme cuenta quiénes eran realmente; mucha hipocresía, mucho veneno, mucha maldad hacia mi persona y ahí se acabó todo”, respondió Zapata.

Además de dejar claro que no extraña estar en comunicación con sus medias hermanas, la famosa se refirió al segundo esposo de su madre como un hombre que solo significó prohibiciones y abusos para ella.

El doctor Ernesto Sodi, papá de mis hermanas, nunca me permitió estar con mi mamá, yo tenía tres años cuando mi mamá se casó con él, era un hombre abusivo, alcohólico a quien yo pondría en el infierno”, reporta Diario Basta que externó la actriz.

Finalmente, la intérprete aseguró que no brindaría su ayuda a sus hermanas en caso de que se lo pidiera porque “se les acabó Laura Zapata”, y que no está interesada en retomar o reconstruir su relación con ellas.

No, no me interesa, somos espíritus diferentes, pensamientos diferentes, trayectorias diferentes”, indicó Laura.