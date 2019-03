El patrimonio de Michael Jackson que está en juego tras ‘Leaving Neverland’

Estados Unidos.- Las declaraciones que Wade Robson y James Safechuck, presuntas víctimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson, hacen en el documental Leaving Neverland no solo podrían tener un amenazante impacto en la imagen del ‘Rey del Pop’, sino también en su patrimonio y legado.

Como es conocido, el Festival de Cine Sundance fue el escenario del estreno del filme que ha causado reacciones de indignación, y desde el pasado 3 de marzo Leaving Neverland se transmite a través de HBO.

De acuerdo con reportes, las acciones de las que se acusa al fallecido artista en dicho audiovisual podrían poner en juego la figura de Michael Jackson como ícono cultural, una imagen ante el público que ya había sido rescatada de polémicas desde 2009, cuando falleció.

Asimismo, el imperio que se ha construido desde entonces con acuerdos posteriores a su muerte también podría verse impactado de forma negativa.

Según indica un análisis, un show de Cirque du Soleil en Las Vegas, un pago de 287.5 millones de dólares por la obra del ‘Rey del Pop’ que hizo Sony a EMI Music, y el musical de Broadway Don’t Stop ‘Til You Get Enough que está próximo a estrenarse son algunos de los acuerdos que han permitido generar un patrimonio de 2 mil millones de dólares, cuyos beneficiarios son la madre e hijos de Michael Jackson.

Wade Robson y James Safechuck han asegurado en Leaving Neverland y otros foros que fueron abusados sexualmente por Michael Jackson en su rancho Neverland.

Entre otras estremecedoras acusaciones, el documental recoge que el cantante simuló una boda con el entonces menor de edad Safechuck, además de pagarle por actos sexuales con joyería.

La familia Jackson ha negado las acusaciones e incluso una fuente reveló a Page Six que los hijos del cantante entablarán una demanda contra Robson y Safechuck.