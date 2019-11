El peor escenario: Taylor Swift acusa tirano control de Braun sobre su música

Estados Unidos.- Sin saber "qué más hacer", Taylor Swift reveló en redes sociales que Scooter Braun, mánager que adquirió la disquera Big Machine Label Group y con ello gran parte de su música, y el fundador de tal productora, Scott Borchetta, le impidieron cantar sus antiguos temas en la próxima gala de los American Music Awards.

La cantautora estadounidense reveló que ella planeaba interpretar un popurrí con varios éxitos de su carrera en la ceremonia de premiación, durante la cual será galardonada con el premio al Artista de la Década.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Sin embargo, acusó que Scooter Braun y Scott Borchetta dijeron que no puede entonar sus viejas canciones en televisión porque eso sería regrabarlas, algo que Taylor solo tiene permitido hacer hasta el próximo año.

Asimismo, intérprete de Blank Space anunció que Netflix ha estado preparando un documental sobre su trayectoria artística, para el cual Scooter y Scott se han negado a permitir que se use su antigua música o material de presentaciones para tal proyecto, esto pese a que ni ellos ni la disquera son mencionados en el filme.

Scott Borchetta le dijo a mi equipo que ellos me permitirán usar mi música solo si hago estas cosas: Si acuerdo no regrabar versiones copycat de mis canciones el próximo año (lo cual tengo permitido legalmente y quiero hacer) y también le dijeron a mi equipo que necesito dejar de hablar de él y de Scooter Braun", reveló Taylor en su largo mensaje.

La cantante indicó que hacía pública la situación con la esperanza de generar conciencia para que otros artistas no pasen por algo así y esperando que otras celebridades y sus fans puedan hacerle saber a los productores lo que opinan de sus acciones.

El mensaje que me enviaron es muy claro. Básicamente, se una buena niña y cállate. O serás castigada. Eso está MAL. Ninguno de estos hombres metió su mano en la composición de estas canciones. Ellos no hicieron nada para crear la relación que tengo con mis fans. Así que aquí es donde estoy pidiendo su ayuda", escribió Swift.

Taylor indicó que esperaba que otros artistas manejados por Braun pudieran hacerlo entrar en razón sobre el "tiránico control que estos dos hombres ejercen sobre una persona que solo quiere poder tocar la música que compuso".

La intérprete de Look What you made me do dijo que pedía especialmente ayuda al grupo que puso el dinero para adquirir su música, The Carlyle Group, y que todos sus proyectos que involucran a su antigua música y que ha planeado realizar hasta noviembre de 2020 son un "signo de interrogación".