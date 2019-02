“El peor trato que he recibido”: Belinda expresa su molestia con aerolínea

Ciudad de México.- La intérprete Belinda no dudó en hacer pública la mala experiencia que vivió al surgir un problema con un vuelo de una aerolínea mexicana.

Según lo que expuso en su cuenta de Twitter, la cantante tuvo que permanecer cinco horas en el aeropuerto debido a que la situación no era resuelta por parte del servicio de vuelos.

El peor trato que he recibido en mi vida, @Aeromexico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo cinco horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada... una vergüenza”, expuso la artista en un primer ‘tuit’.