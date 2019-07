El polémico video de Rosie Rivera que dividió opiniones en Instagram

Estados Unidos.- La hermana de Jenni Rivera, Rosie Rivera, publicó en su Instagram un video sobre la culpabilidad con sentido religioso, pero a los usuarios de la red no les gustó.

Por su parte, hay algunas personas que aceptaron el mensaje y hasta la felicitaron de haberlo subido, pero otros se enojaron con ella y la tacharon de hipócrita.

Como molesta esta mujer desaparece por favor”, “Yo no creo en todas esas palabras cuando trataron tan mal a la prensa y persona tu palabras eran de odio”, “Y quien le pregunta su opinión a esta señora”, “No no no otra vez escucharte me da flojera porq no prácticas lo que vives”.