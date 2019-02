El precio de la fama: Justin Bieber recibiría tratamiento por depresión

Estados Unidos.- Después de que Justin Bieber abriera su corazón para la revista Vogue y hablara sobre los momentos más oscuros que ha vivido durante su carrera, múltiples fuentes han declarado a People que el cantante canadiense recibe un tratamiento para hacerle frente a la depresión.

Según los informantes, el artista atraviesa por una dura situación a nivel mental que no tiene nada que ver con su feliz matrimonio con Hailey Baldwin.

El medio también indica que una segunda fuente ha confirmado que Bieber recibe terapia.

Por su parte, un tercer informante habló con People sobre lo problemático que resulta para el intérprete de Sorry el tema de la fama, algo que lo ha afectado a nivel emocional.

Durante su entrevista para Vogue, Justin Bieber se sinceró sobre su pasado de adicciones, promiscuidad y actitud arrogante que ahora lo avergüenza, periodo que vivió también derivado del precio de la fama.

Ha sido muy difícil para mí confiar en las personas. He tenido que lidiar con el sentimiento de que las personas me están usando o que realmente no están ahí por mí… He tomado decisiones personales equivocadas, y en mis relaciones. Esos errores han afectado mi confianza en mi juicio”, expuso el cantante, además de relatar la depresión y soledad que lo embargaron y lo llevaron a cancelar las últimas fechas de su tour mundial en verano de 2017.