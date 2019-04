El primer capítulo de la octava temporada de GOT divide opiniones

Ciudad de México.- La espera por fin terminó y estamos ante el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones. Los años de anticipaciòn surtieron efecto en algunas opiniones, pero en otras no tanto y aunque los fans simplemente están felices por comenzar con la conclusión a un viaje de 10 años hubo algunos detalles con el ritmo de este primer episodios que no dejaron satisfechos a todos. Esto es lo que las reseñas dijeron del regreso del show.

Luego de formar una alianza con Cersei (Lena Headey), Jon (Kit Harington) y Daenery (Emilia Clarke) regresan a Winterfell para prepararse ante la batalla contra el Rey de la Noche y su ejército. Es ahí que más de una reunión tiene lugar y los secretos comienzan a revelarse conforme se revela que ahora Viserion, uno de los tres feroces dragones, regresó a la vida y ahora es la mejor arma de la amenaza congelante en contra de todo lo que tiene vida en Westeros.

El episodio de Winterfell recibió una respuesta en su mayoría positiva en tanto que ata algunos cabos sueltos entre los distintos personajes que se reencontraron luego de años. La mayoría de los críticos no tomó a mal la falta de acción en tanto que se establecen las diferentes dinámicas y obstáculos que definirían a las cinco restantes entregas en las que se desarrollará el desenlace.

La mayoría encontró en el episodio suficiente satisfacción como para perdonar lo que parece ser el estiramiento de otros encuentros más explosivos. También hubo mucho humor en estos primeros minutos y ese fue un toque que destacó sobre todo dado lo serio que se había tornado el tono del show de HBO en la temporada pasada y especìficamente en sus últimos episodios.

Las pocas quejas giran en torno al hecho de que quizá no todos los encuentros son tan satisfactorios o necesarios para el desarrollo de la trama como podría pensarse. Pero en general se acepta que este primer vistazo es el equivalente a poner todas las piezas en el tablero y en el lugar que corresponden para comenzar con el conflicto. El viaje en los dragons fue otro momento favorito del show.

Estas son algunas de las críticas más destacadas al primer episodio de la serie. Game of Thrones regresará el próximo domingo para continuar contando el final y le quedan otros cinco episodios para hacerlo.

Daniel D'Addario de Variety:

Tronos" está realizando un trabajo absolutamente estelar dentro de los límites alrededor de su actual era: un entretenimiento bien pulido que no permanece en un punto de la historia más de lo estrictamente necesario para comunicar la idea".

Erik Kain en Forbes:

No fue el episodio más emocionante o lleno de acción, pero ese momento entre Sam y Jon me puso la piel de gallina".

Drew Goins en Washington Post: