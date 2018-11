¿El príncipe William será el padrino del bebé de Harry y Meghan?

Londres, Inglaterra.- Desde que las redes sociales del Palacio de Kensington anunciaron a mediados de octubre que el príncipe Harry y Meghan Markle esperan a su primer bebé, una serie de dudas han surgido en las mentes de una gran cantidad de personas, sobre todo de quienes se encuentran en Reino Unido: ¿Será niño o niña?, ¿cuál será su nombre?, ¿qué prefieren tener los duques de Sussex?, ¿la reina Isabel II le dará el título de príncipe o princesa al bebé?, ¿quiénes serán los padrinos?

Hasta el momento, la única de estas preguntas que se ha respondido, y a medias, es la referente a qué le gustaría tener a uno de los duques de Sussex, ya que el príncipe Harry aseguró a una fan en Australia que desearía que su bebé fuera niña.

Por su parte, la duda sobre quiénes podrían apadrinar al nuevo bebé royal ha tomado fuerza tras las declaraciones que el blogger de 'Tea Time with the Cambridges' ofreció al medio HELLO!, en las cuales explica de qué dependería que el príncipe William, hermano de Harry, sea el padrino del hijo de los duques de Sussex.

Si Harry y Meghan siguen a los Duques de Cambridge en no elegir hermanos como padrinos, entonces no creo que William sea elegido como padrino. Pienso que William y Kate pensaron que para los padrinos de sus hijos elegirían a amigos cercanos y familiares que estarán en sus vidas pero no serán los tíos del bebé.

Así el bebé tendría un sistema de apoyo más grande. Pero tampoco es poco común que los hermanos sean elegidos como padrinos. Por ejemplo, el Príncipe Andrés es padrino del Príncipe Harry y de Zara Tindall. Al final de cuentas, es solo un juego de esperar para ver qué deciden Harry y Meghan para los padrinos de su hijo”, externó el blogger que se centra en escribir sobre los Duques de Cambridge.

De esta forma, los fieles seguidores de la familia real británica cuentan con más aspectos a considerar a la hora de hacer sus apuestas sobre en quiénes caerá la responsabilidad y compromiso de apadrinar al bebé de Meghan y el príncipe Harry.