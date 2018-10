El profundo mensaje con el que Eiza González habla de su soltería

Ciudad de México.- A la par de crecer en lo que respecta a su carrera en el mundo de la actuación, Eiza González agradece los aprendizajes que ha adquirido en otros ámbitos de la vida.

Así lo dejó ver la actriz mexicana en un mensaje de su inspiración que publicó hace unos días a través de Instagram Stories, en el cual habla de cómo ha podido superar los retos que se la han presentado, sobre el amor en varios de sus niveles y a lo que aspira en sus próximas relaciones.

La verdad es que, los momentos más difíciles de mi vida los he superado sola. Recogí mis propios pedazos en una habitación sola. Por eso valoro la compañía por razones reales, no por el miedo a estar sola. Me he amado y cuidado lo suficiente para amar a alguien, incluso más que a mí misma", expuso la también cantante.