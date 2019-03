El radical cambio de ‘look’ de Sheyla que encanta a sus seguidores

Ciudad de México.- Además de su simpatía e increíble voz, uno de los aspectos más característicos de la cantante Sheyla es la cabellera rubia que ha lucido a lo largo de gran parte de su carrera artística.

Sin embargo, la artista no da la espalada a los cambios y retos actorales, por lo que recientemente fue protagonista de una transformación que le ha valido los aplausos de sus seguidores de redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram Sheyla compartió una fotografía en la que luce su cabello en un tono castaño, imagen que ha adoptado debido a la realización de un proyecto.

Además de mostrar el radical cambio, la cantante comparó su antigua cabellera rubia con su ‘look’ castaño y agradeció al estilista responsable de tal transformación.

Acá este look creado por mi amigo @jesushichan para mi nuevo proyecto, cual les gusta más #rubio #castaña”, escribió la artista al pie de la fotografía, la cual suma casi 20 mil ‘me gusta’.

Mientras algunos internautas no dudaron en expresarle lo bien que consideran luce con el cabello castaño, otros usuarios de redes sociales destacaron la belleza de la intérprete e indicaron que se ve increíble tanto rubia como castaña.

Además de decirle que con tal tono de cabello lucía similar a Jenni Rivera y más joven, algunos internautas también expresaron que Sheyla luce más delgada y saludable, razón por la cual le mostraron su admiración.

Por su parte, Sheyla agradeció a Jesús, estilista, por el cambio de ‘look’ y aseguró no descartar quedarse con la cabellera castaña por un tiempo.

Te agradezco Jesús, en verdad ha sido una lección de vida este aprendizaje contigo, y dejarme llevar ha sido un gran acierto, te quiero y te agradezco muchísimo el cambio de imagen me fascina, me quedaré castaña seguramente un buen tiempo y amo como me maquillas”, escribió la cantante en Instagram.