El rapero 21 Savage es liberado de migración tras pagar fianza

Estados Unidos.- Después de permanecer más de una semana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Georgia (ICE) y de que figuras del entretenimiento protagonizaran una campaña para exigir que fuera liberado, el rapero 21 Savage ha salido del arresto tras pagar una fianza.

De acuerdo con TMZ, el artista ahora solo deberá esperar una audiencia de deportación.

21 Savage nos pidió que enviáramos un mensaje especial a todos sus fans y a quienes lo han apoyado: él dice que aunque no estuvo presente en los Premios Grammy, él estaba ahí en espíritu y que está agradecido por el apoyo que ha recibido de todas partes del mundo, y que está más listo que nunca para estar con sus seres queridos y para continuar haciendo música que una a las personas”, reporta TMZ que indicaron los abogados del rapero.

Él nunca olvidará esta dura prueba y a ninguno de los otros padres, hijos, miembros de familia… con los que estuvo encerrado o que permanecen injustamente encarcelados en todo el país. Y él pide que sus mentes y corazones estén con ellos”, agregó la defensa legal.

Como se ha de recodar, en medio del ambiente festivo provocado por la celebración del Super Bowl LIII, 21 Savage fue arrestado en Atlanta por ICE tras ser acusado de vivir en Estados Unidos de forma ilegal por más de 10 años.

Las autoridades expusieron entonces que el artista es originario de Reino Unido y que, luego de que su visa no inmigrante venciera en 2006, permaneció en Norteamérica.

Tras la liberación del cantante, sus abogados expusieron que le fue otorgada una audiencia expedita.

Celebridades de la talla de DJ Khaled, Kendrick Lamar, Post Malone, Miguel y SZA lanzaron la campaña 21 Ways You Could Be Detained If You're Undocumented in America (21 maneras en las que puedes ser detenido si estás en Norteamérica indocumentado) para apoyar a 21 Savage.

El rapero estuvo nominado en dos categorías de los Premios Grammy.