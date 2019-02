El récord de Ariana Grande que The Beatles alcanzó hace más de 50 años

Estados Unidos.- Ariana Grande acaba de demostrar que lanzar dos álbumes en solo seis meses no es su único ‘súper poder’, ya que se convirtió en la primera artista, desde que lo hiciera The Beatles (1964), en lograr que sus canciones se posicionen en los primeros tres lugares de la lista de popularidad Hot 100 de Billboard de forma simultánea.

De acuerdo con el medio especializado en música, los éxitos 7 Rings, Break up with your girlfriend y Thank U, Next alcanzaron los tres lugares de forma respectiva, temas que forman parte de su álbum Thank U, Next.

Mientras 7 Rings se mantiene en la primera posición por cuarta su semana, Break up with your girlfriend debutó en el número dos y Thank U, Next volvió a su trono luego de brincar del séptimo lugar al tercero.

Por su parte, The Beatles impuso tal récord en marzo y abril de 1964 con las canciones Can't Buy Me Love, Twist and Shout y Do You Want to Know a Secret, de forma respectiva.

Me reí cuando vi esto porque pensé que todos ustedes lo habían editado. Gracias desde el fondo de mi corazón, por tantas razones. Primera vez desde The Beatles (¿y primera vez para un artista solista?) Esto es salvaje. Pensé que era una broma cuando lo vi, no estoy bromeando. Los amo muchísimo, siempre lo he hecho y siempre lo haré”, escribió Ariana Grande en la descripción de una imagen que contiene una tabla de Billboard con el listado de popularidad.

Con muy poco tiempo para digerir este logro, Ariana alcanzó otro récord recientemente: el de más temas simultáneos en los 40 éxitos para una artista femenina con 11 tracks, lo cual la llevó a superar a Cardi B, quien imponía el récord con nueve canciones.

La intérprete lanzó en agosto de 2018 el disco Sweetener y en febrero su más reciente producción Thank U, Next.