El secreto de Rihanna y la razón por la que tiene un fuerte vínculo con México

Ciudad de México.- Rihanna se siente identificada con los mexicanos e incluso ha vivido secretamente en la Ciuda de México debido a que siente un gran amor por el país.

En declaraciones para la más reciente edición de Vogue, cuya portada protagoniza, la intérprete barbadense reveló que los mexicanos le recuerdan a la gente de Guyana, país sudamericano en el que nació su madre, Monica Braithwaite, y que también tiene una historia azotada por la discriminación y la inmigración.

Los guyaneses son como los mexicanos de Barbados, así que me identifico, y es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos. Sé lo que se siente que la inmigración ingrese a su hogar en medio de la noche y arrastre a la gente", agregó la empresaria.

Rihanna también abrió su corazón respecto a las dificultades que vivió su madre cuando emigró de Barbados.

Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre", reveló.