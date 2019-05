El secreto de Rocío Sánchez Azuara para mantener envidiable figura a los 55 años

Ciudad de México.- La conductora Rocío Sánchez Azuara no dudó en presumir su envidiable figura en atrevidos bikinis con publicaciones en redes sociales, ante ello mucho de sus seguidores se preguntaron cómo es que hacía para mantener su cuerpo a los 55 años.

La presentadora de La 3ra en discordia, programa próximo a estrenar en Unicable, explicó primeramente como fue que decidió compartir estas candentes postales.

Esas fotos les cuento y les comparto, las tomaron mis amigas. Porque se la viven fregando '¿Por qué no te tomas fotos en traje de baño?' Pues no, porque yo no vendo cuerpo. Pero las empezaron a subir y demás y yo dije, pues qué divertido".