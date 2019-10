El secreto de los relojes que pocos vieron en la película del 'Joker'

Ciudad de México. – A pesar de que la película, Joker ya tiene lago de tiempo de su estreno, algunos fans encontraron un curioso detalle en los relojes que aparecen en esta cinta.

El detalle se encuentra en los relojes cómo bien se mencionó antes, pues todos estos dispositivos que aparecen llegan a aparecer en escena marcan las 11:11.

Ante esto sale la duda sobre si esto afectaría de alguna manera a esta historia, pues dejan en duda si el tiempo realmente esta pasando, o si todo resulta ser la imaginación de Arthur fleck.

Algunos tomaron esto como un guiño al comic de La Broma Asesina, en la que el mismo Guasón admite que no recordar su historia de origen y por esto siempre la inventa cada que la cuenta.

El director de la película, Todd Phillips, comentó sobre esto y respondió que:

Es una coincidencia... No, quiero decir, no lo sé. Creo que es una coincidencia. Son dos veces. ¿Hay alguna otra vez? No, no, eso es simplemente interesante".