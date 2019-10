El secreto sobre los restos de Freddie Mercury que solo Mary Austin sabe

Londres, Inglaterra.- Tras la muerte de Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991 en Londres, la que fue el gran amor de su vida, Mary Austin, es la única que sabe dónde están los restos del cantante.

La mujer tuvo el elevado mandato de preservar las cenizas del líder de Queen y hacer con ellas lo que su voluntad le dictaba. Los datos inéditos aparecen en el nuevo libro Freddie Mercury: A Life In His Own Words.

Austin fue la principal beneficiaria de la fortuna de Mercury, donde también le encargó que fuera la única que colectara sus cenizas en un lugar privado luego de que su cuerpo fuera cremado.

No quería que nadie intentara desenterrarlo, los fanáticos pueden ser profundamente obsesivos, quería que siguiera siendo un secreto y seguirá siéndolo", señaló tiempo atrás Austin.

Ahora, a casi 28 años de la trágica muerte de uno de los artistas más reconocidos del siglo pasado, Mary sigue cumpliendo con la última voluntad de Freddie.