El sueño que Eugenio Derbez logró cumplir al actuar en 'El Cascanueces'

Australia.- El próximo 2 de noviembre, los fieles admiradores de Disney podrán ver en la pantalla grande a uno de los personajes más significativos que Eugenio Derbez ha tenido la oportunidad de interpretar en su carrera: al 'Rey de las Flores'.

La cinta El Cascanueces y los Cuatro Reinos, en la cual también participan actores como Keira Knightley, Mackenzie Foy y Morgan Freeman, le ha traído al comediante mexicano grandes satisfacciones y experiencias, una de las cuales compartió en entrevista con la Associated Press.

El actor tuvo la oportunidad de compartir escena con la reconocida Misty Copeland, quien es la primera bailarina del American Ballet Theatre y una de las figuras de la danza más importantes.

Como buen amante del ballet, un arte que estudió, Eugenio describió lo increíble que fue la experiencia de formar parte del 'Vals de las flores', durante una de las escenas del esperado filme, y de apreciar el talento de Misty Copeland.

Durante cuatro años estuve estudiando ballet, entre los 19 y los 22. Me encanta el Ballet y de repente me toca estar ahí sentado viendo a la mejor bailarina del mundo bailando para nosotros solitos en el foro durante todo un día, fue un verdadero agasajo", compartió el actor mexicano.

Asimismo, Eugenio relató algunos detalles de lo que vivió al interpretar al 'Rey de las Flores', tales como la caracterización para dicho personaje, que tomaba más de dos horas cada día.

Me dolía cuando me tenían que desmaquillar porque decía no puedo creer que todos los días hagan y deshagan esta belleza, porque de verdad era una obra de arte", relató.