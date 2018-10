El sustituto de Capitán América podría ser mujer o afroamericano

Washington, EU.- Aunque la salida de Chris Evans como Capitán América no está confirmada, los rumores sobre quién podría sustituirlo no se han hecho esperar.

Como lo dicho por el propio Frank Grillo, actor intérprete de Crossbones en Captain America: The Winter Soldier y Captain America: Civil War. Grillo comentó en el programa de Larry King Now que aunque no sabía nada en concreto, sí que hay rumores al interior de Marvel sobre que el próximo Capitán América podría ser afroamericano o una mujer.

A principios del mes de octubre Evans dio a entender con un tuit que tras Avengers 4 se despedía de la franquicia. Pocos días después, posiblemente por le mar de respuestas que hubo por parte del público, el actor matizó sus comentarios y dijo que es posible que continúe en el papel en las futura etapas del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, los rumores y los nombres de los posibles actores que se pondrían el traje rojo y azul no han parado.

No es de extrañar que el futuro del UCM sea distinto al que conocemos actualmente. En primer lugar porque ya se ha anunciado una etapa con más películas en solitario de superheroínas, sino porque el panorama en el mundo del espectáculo también está cambiando.