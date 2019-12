"Él tenía miedo": Viejo amor de José José revive la última llamada que le hizo

Ciudad de México.- Myrthala Peña, presuntamente un viejo amor de José José, aprovechó las cámaras para relatar cómo fue la última llamada que realizó con el cantante antes de su muerte.

En el teléfono yo tenía una grabación de él en el que me decía que me quería mucho, pero por error lo borré. Es mi último recuerdo”, relató Peña en una entrevista con De Primera Mano.

Con respecto al último contacto que mantuvo con 'El Príncipe la Canción', Myrthala mencionó que notó una profundo tristeza en su forma de expresarse.

Lo notaba triste y me dijo ‘ya no me vas a querer, estoy muy flaquito’. Le dije que eso no importaba porque en el corazón no se manda”, explicó la mujer.