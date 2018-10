"El tiempo es muy sabio": Jerry Bazúa sobre si podría volver con Paulina Rubio

Ciudad de México.- Luego de que Jerry Bazúa fuera captado mientras convivía con su hijo, según lo que dijo él, por primera vez en meses, el cantante vuelve a acaparar titulares por sus declaraciones.

Durante un encuentro con medios, Gerardo Bazúa fue cuestionado sobre la posibilidad de retomar su relación con Paulina Rubio, luego de que surgieran rumores de que podría darse una reconciliación.

Ay hermano no sé, no, no sé. Yo creo que el tiempo es muy sabio, lo vuelvo a repetir, y pues si pasa pasó y si no pasa pues no pasó, o sea, ¿cómo te puedo decir? No tengo una bolita mágica, tengo que trabajar", respondió el cantante.