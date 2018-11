El tierno pastelazo de Justin a su esposa Hailey por su cumpleaños

Los Ángeles, EU.- La modelo cumplió 22 años el jueves y celebró su gran día con Justin Bieber y sus familia en Acción de Gracias.

La madre de Bieber, Pattie Mallette, compartió un dulce video del cantante de Sorry en el que le entrega a su novia un pastel de cumpleaños cubierto con glaseado, fresas y coloridas velas. En un momento, Justin Bieber incluso empujó el postre en la cara de Baldwin. Aún así, no parecía demasiado enojada por la broma e incluso le dio a Bieber un beso lleno de crema.

Por suerte, Bieber tenía un segundo pastel en la mano para su amor. Mientras el ganador del Grammy y su familia cantaban "Feliz cumpleaños" a Baldwin, un familiar gritó: "¡Primer cumpleaños de casados!", Lo que confirma que los dos se casaron a principios de otoño.

Después, la estrella de Never Say Never compartió algunas palabras dulces sobre su nueva esposa, refiriéndose a ella como el "amor de mi vida" y "absolutamente increíble".

Los momentos adorables no terminaron ahí. Mallette también compartió una foto de ella recibiendo un beso en la mejilla de su nuera y publicó un tributo de cumpleaños en Twitter.

"¡FELIZ CUMPLEAÑOS @haileybaldwin! ¡TE AMO!" escribió. "Soy tan afortunada que tenerte como hija".