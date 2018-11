El trasero de Yanet García hace que la llamen "la octava maravilla del mundo"

Ciudad de México.- La conductora del clima en el Programa Hoy de Televisa, Yanet García, enciende Instagram una vez más con una sensual fotografía que lleva ya casi 30 mil Likes y 200 comentarios a menos de media hora de su publicación.

La guapa mexicana llamada "'La Chica del Clima' más sexy del mundo" siempre causa sensación en redes sociales debido a sus sugestivas selfies y su envidiable figura.

En esta ocasión, la conductora de Televisa posó en una banca en una paradisíaca playa, en donde lucía un lindo bikini verde con blanco y un gran sombrero que ocultaba su rostro con lentes de Sol.



Lo que sí se podía apreciar en la instantánea es su famoso trasero, el cual luce en cada ocasión que puede.

Yanet acompañó la foto con el siguiente mensaje:

Estoy feliz planeando mis próximas vacaciones con @holswap_espanol ME ENCANTA ESTÁ APP! con tantos destinos y a solo $1usd la noche no sé adonde decidirme. Uds a dónde viajarían? Que me recomiendan?"