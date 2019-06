El tuit de Loret de Mola sobre Yalitza Aparicio que divide opiniones en redes

Ciudad de México.- La noche del lunes 24 de junio se celebró la entrega de los Premios Ariel, en los que se pronosticaba que Yalitza Aparicio se coronara como Mejor Actriz, sin embargo, no lo consiguió.

Tras esta situación, el periodista Carlos Loret de Mola no dudo en comentar acerca de lo sucedido en la gala y ‘desató’ la polémica en redes sociales.

El famoso escribió un tuit en el que indicaba lo irónico que es que Yalitza estuviera nominada a un premio Oscar, pero que no ganará el Ariel.

La actriz @YalitzaAparicio fue nominada al Oscar... pero no ganó el Ariel”, comentó en Twitter.

La actriz @YalitzaAparicio fue nominada al Oscar... pero no ganó el Ariel �� — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 25 de junio de 2019

Los comentarios no se hicieron esperar y se dividieron las opiniones, pues hay quienes aseguran que Yalitza no obtuvo el galardón debido a que no es actriz mientras que otros señalan que “un mexicano no triunfa en su tierra”.

Es que probablemente los Ariel no se dejó influenciar por la apariencia u origen de Yalitza,tal vez se enfocaron realmente en la actuación y no en si se verían bien premiando a alguien a pesar de que su actuación no fuera buena — miguel fernandez (@10miguel_10) 25 de junio de 2019

No. Una prueba más de que a muchos mexicanos les revienta el éxito de otro mexicano. �� — Dorys Leal (@DorysLealMty) 25 de junio de 2019 Es que no es actriz...se tenía que decir y lo dije. — Fary Barrios (@farybarrios) 25 de junio de 2019 Por la misma razón que no ganó el Oscar y el Ariel, su actuación no fue tan buena y solo la nominaron para socializar y quedar bien. Yalitza Aparicio sólo apareció como ella misma ( sic ) , no actuó. — JORGE TORRES (@AGROEMPRENDEDOR) 25 de junio de 2019