El uniforme de Capitán América descartado para ‘Avengers: Infinity War’

Washington, EU.- Steve Rogers, interpretado por el actor Chris Evans, deja atrás su icónico escudo al final de Captain America: Civil War y, con él, su típica actitud patriótica que mostró en las películas anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque el superhéroe porta una versión negra de su traje en Avengers: Infinity War, el primer arte conceptual de su atuendo para la película era un diseño distinto.

El 7 de noviembre, salió a la venta el libro Marvel's Avengers: Infinity War. The Art of the Movie, en el que se muestra que el uniforme originalmente pensado para Steve Rogers, inspirado en el recurrente Agente de los Estados Unidos, con más negro que el azul oscuro habitual y un prominente diseño de rayas en el torso, que intentaba ser más congruente con el superhéroe fugitivo con barba que habíamos visto por última vez.

"La apariencia del Vengador Secreto surgió porque él era más clandestino y no formaba parte de un grupo más grande como el de los Vengadores, lo que significaba que podía estar vistiendo más negro", explica Ryan Meinerding, jefe de desarrollo visual de Marvel Studios.Ahí es donde también salieron los asuntos del agente de los Estados Unidos, donde podría estar vestido de negro y rojo, y ver si había algo de valor en eso".