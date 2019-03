El vestido de Andrea Legarreta para Premios TVyNovelas divide opiniones

Ciudad de México.- Tanto críticas como comparaciones y halagos es lo que Andrea Legarreta ha recibido tras su paso por la gala de los Premios TVyNovelas, esto debido al vestido que eligió para la ocasión.

La conductora disfrutó y fue partícipe de la entrega de premios mientras portaba un vestido en tonalidades grises y plateadas, el cabello recogido y accesorios.

La presentadora y los demás miembros del programa Hoy recibieron el reconocimiento al Mejor Programa de Entretenimiento, y Andrea hizo gala de su experiencia en la conducción al lado del actor Julián Gil.

Pese a que en todo momento la conductora se mostró confiada y contenta con su ‘look’, el vestido elegido ha provocado las más diversas opiniones.

Por un lado, cierta cantidad de internautas han expuesto lo poco que les agradó el vestido y otros elementos de su imagen para la gran noche.

Andrea tu eres hermosa!!! Para este evento no me gustó tu vestido, no ese peinado, creo que podrías haber ido con algo más bonito”, “no me gustó tu vestido, como se te veía, eres guapa pero no te favoreció ese diseño”, “no me encantó el ‘outfit’” y “Andy bella… Esta vez no me gustó tu vestido pero eres la más linda de todas… Un abrazo y Dios bendiga el trabajo de tus manos”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le hicieron llegar a Andrea.