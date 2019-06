El video con el que la sensual Lis Vega deja claro que es la 'reina del twerking'

Como lo mueve esa muchachiachonaaaaa ��������������❤ Un poco de movimiento para este inicio de semana, rebota rebotaaa actitud de lunes #fitnessdancer #VIDAFITCONLISVEGA #fitmotivation #FITNESS #LAPOETADELOURBANO #cuba en #mexico #cubanoporelmundo #lo nuevo de @lolita_aca #LEGUINS ������

A post shared by LIS VEGA (@lisvegaoficial) on Jun 17, 2019 at 7:44am PDT